Biasin: "Non si è mai vista una dirigenza che fa intendere a tutti di aver liquidato l'allenatore prima di una partita"

vedi letture

Nuovo anno, vecchi argomenti. Il repentino cambio in panchina del Milan che ha sostituito Paulo Fonseca con Sergio Conceicao è ancora negli occhi di tutti, non tanto per la scelta in sè quanto per le modalità poco ortodosse e per le quali Zlatan Ibrahimovic ha avuto il tatto di scusarsi. A commentare gli ultimi giorni in casa rossonera ci ha pensato il giornalista Fabrizio Biasin nel suo consueto editoriale del mercoledì pubblicato sulle colonne di tuttomercatoweb.com.

Le parole di Biasin: "Non si è mai vista una dirigenza che fa intendere a tutti quanti di aver liquidato il suo allenatore appena prima di una partita, tra l’altro parecchio importante. Non si è mai visto un tecnico condannato a una conferenza stampa grottesca, imbarazzante, solitaria (al suo fianco, solo un paio di scarpe da pallone parecchio appariscenti). Non si è mai visto un allenatore costretto ad abbassare il finestrino della macchina per annunciare il suo stesso esonero, perché nessuno ha trovato una stilla di coraggio per farlo al posto suo. Non si è mai vista una dirigenza che se ne fotte di quel che accade nel mondo reale, tace, si nasconde, fugge a notte fonda e imbarazza i suoi stessi sostenitori".