Biasin: "Sbagliato non proseguire sul percorso tracciato da Gattuso"

Fabrizio Biasin, intervenuto su Sky Sport 24, ha detto la sua sugli errori dei rossoneri: “La sensazione è che il Milan la scorsa estate abbia lavorato male sul mercato. Sono arrivati dei giocatori ma non si è deciso di proseguire lungo il percorso che aveva tracciato Gattuso. Secondo me è stato un errore clamoroso. Pioli ora secondo me sta facendo un buon lavoro, sono i singoli che devono dare di più. Dalla trequarti in su c’è un problema molto serio".