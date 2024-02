Biasin su Leao: "Non è lui il problema del Milan. Deve diventare più egoista"

vedi letture

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'L'ascia raddoppia', il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sul rendimento di Rafael Leao, spesso preso di mira da tifosi ed addetti ai lavori per la mancata continuità di questa stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Leao? Secondo me deve diventare più egoista. Quest'anno è stato condannato per la giocata contro il Newcastle, che fa quella specie di colpo di tacco, ma per me dovrebbe fare più di quelle cose lì. Dovrebbe decidere lui di portarsi il pallone in porta, quella cosa lì la ha. Ma invece troppe volte esterno, la palla per forza etc. Sono d'accordo sul fatto che lui sia fortissimo e che non sia il problema del Milan, ma per me deve avvicinarsi alla porta".