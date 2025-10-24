Biasin: "Su Modric ero ottimista ma non pensavo così tanto"

vedi letture

Le parole del giornalista Fabrizio Biasin sul Milan, nel corso del suo intervento settimanale al podcast di Cronache di Spogliatoio: "Da questo punto di vista Allegri mi piace tantissimo: ha i problemi, ci sono le assenze, mancano i giocatori importanti... Si è mai lamentato di un'assenza Allegri? Io non me lo ricordo. Allegri è quello che dice: undici da mettere in campo io li trovo. E per me lancia anche dei segnali ai suoi giocatori, gli fa credere di essere tutti importanti e forti. Se la domanda sullo scudetto la fai ad Allegri in questo momento, anche mentendo, lui dice che si fida dei suoi giocatori, che sono forti. Poi intimamente dirà: a gennaio se siamo ancora lì, mi prendete un difensore, un esterno, e il Milan punterà allo scudetto".

Continua Biasin: "Io penso che da qua a gennaio il Milan possa fare un bel percorso: al netto degli infortuni che ovviamente condizionano tanto, per me il Milan ha la possibilità di fare tantissimi punti perché ha trovato la formula magica. Ha trovato l'allenatore giusto, nella stagione giusta, con i giocatori giusti: perché, è vero che il mercato è stato confusionario, ma ti sei ritrovato a inizio mercato Modric, su cui ero ottimista ma non pensavo così tanto, e Rabiot pescato all'ultimo secondo che è il giocatore di Massimiliano Allegri.