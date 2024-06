Biasin sul caso Theo: "Io sto più con Ibrahimovic che con Theo, che secondo me deve cercare di evitare di creare questo tipo di contrasto"

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic, che giovedì scorso si è presentato a tifosi ed addetti ai lavori per la prima volta nelle vesti di dirigente. Queste le sue dichiarazioni.

"Tanti, suoi social, ma anche tanti commentatori, dire "Fa un po' d'aria fritta" (rivolgendosi ad Ibrahimovic ndr). Io non sono per niente d'accordo. Cioè secondo me, anzi al contrario, Ibra si è esposto parecchio in questa conferenza. Lui dice: questo, questo e questo non si muovono. Due giorni dopo Theo Hernandez dice che ne parliamo dopo l'Europeo, e quello è già un incidente. Fra i due, però, io sto più con Ibrahimovic che con Theo Hernandez, che secondo me deve cercare di evitare di creare questo tipo di contrasto da vice capitano, però stiamo su Ibra. Ha detto anche altre cose. Ha detto puntiamo su Fonseca non perché è bravo, ma perché vogliamo fare un calcio dominante, che è una scelta dialettica fortissima, perché se poi tu quella cosa lì non la riesci a portare, arrivano a metà agosto e ti dicono "Oh ma tu hai detto che dovevamo fare un tipo di calcio e non lo stiamo vedendo". Secondo me lui è stato tanto coraggioso, addirittura troppo in alcune uscite".