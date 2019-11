Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso su Zlatan Ibrahimovic e sulla sua utilità in un eventuale ritorno in Serie A: "Ibra sì solo al Milan. Un club che ha le idee chiare non punta su un trentottenne, anche se forte, mentre un club in difficoltà può aver bisogno di un giocatore del genere per dare una mano ad un gruppo molto inesperto".