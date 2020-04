Biglia: "Continuiamo a supportare chi mette in pericolo la propria vita per gli altri"

In occasione della Pasqua, Lucas Biglia ha voluto dedicare un messaggio di auguri ai milanisti: "Un saluto a tutti i tifosi rossoneri, - Da un video sul profilo Twitter del Milan - tanti auguri di buona Pasqua e spero che in questo momento di difficoltà spero che possiate passarla col maggior numero di famigliari possibile. Continuiamo a supportare chi ogni giorno mette in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri. Buona Pasqua a tutti, un grande abbraccio”.