Biglia: "La parola vincere deve essere importantissima"

Lucas Biglia, ai microfoni dei canali ufficiali del Milan, ha parlato del derby e di come si vincano: “Con voglia e soprattutto di continuare a vincere. Questa parola per noi, difendendo questo club, deve essere importantissima. Vincere deve essere davanti a tutto, perché il Milan deve tornare a giocare in Champions League. Poi può succedere di trovare squadre più forti, perché siamo in periodo di crescita, ma dobbiamo tornare in Champions League, e per farlo dobbiamo vincere con quelli che lotteranno alla pari con noi.”