Nuovo stop per Lucas Biglia, costretto a fermarsi per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. In due anni e mezzo, l’argentino ha saltato il 34% delle gare ufficiali del Milan. Come sottolinea Tuttosport, a fine stagione le strade del centrocampista e del club rossonero si separeranno. È impossibile, infatti, che Biglia possa restare a Milanello.