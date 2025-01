Biglietti Milan-Inter: dalle ore 16.00 ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo

Dopo il confronto in finale di Supercoppa Italiana, che ha visto il Milan vincere in rimonta, è già tempo per un nuovo Derby di Milano. Sabato 2 febbraio alle ore 18.00, infatti, San Siro accoglierà Milan e Inter nella sfida valevole per la 23esima giornata di Serie A, in quello che sarà il capitolo numero 242 nella storia della Stracittadina.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Abbonati Secondo Verde: dalle ore 10.00 di giovedì 9 gennaio alle 10.00 di venerdì 10 gennaio, ogni abbonato al Secondo Verde ha la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori disponibili, con listino dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato un posto nel settore Terzo Blu, senza oneri aggiuntivi.

Fase Abbonati: dalle ore 16.00 di venerdì 10 gennaio alle 23.59 di domenica 12 gennaio, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo

Fase Milan Club: dalle ore 12:00 di lunedì 13 gennaio alle 23:59 di martedì 14 gennaio, i possessori di CRN richieste tramite AIMC potranno acquistare fino a due biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richieste tramite AIMC

Fase CRN: dalle ore 12.00 di mercoledì 15 gennaio alle 23.59 di giovedì 16 gennaio, i possessori di CRN potranno acquistare fino a due biglietti, tutti intestati a titolari di CRN

Vendita libera: In caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi, dalle ore 12.00 di venerdì 17 gennaio sarà attivata la fase di vendita libera

CAMBIO NOMINATIVO

Per questa partita non sarà attivato il cambio nominativo per i biglietti acquistati in tutte le fasi di vendita.

CLUB 1899

Se sei un privato, puoi acquistare online i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2024/25. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti