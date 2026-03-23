Biglietti Milan-Juventus, Curva Sud: "I milanisti del 3° blu pagheranno il doppio degli ospiti al 3° verde. La riconoscenza del Milan verso i propri tifosi..."
Alle 15 di oggi aprirà la vendita libera dei biglietti per Milan-Juventus, gara si giocherà domenica 26 aprile 2026 alle ore 20.45 a San Siro. Il listino prezzi, già criticato dai milanisti per i costi troppo alti dei biglietti durante le fasi per abbondati, per i Milan Club e per i possessori della Carta CuoreRossonero, ha subito un ulteriore aumento.
La Curva Sud Milano si è nuovamente esposta sui social: "Ci è sempre stato detto dal Milan che bisogna rispettare reciprocità tra gli stessi settori: ebbene i milanisti del 3° blu pagheranno 99 euro, cioè il doppio dei gobbi al 3° verde (45 euro), con i prezzi del 2° verde e 2° blu rialzati nuovamente a 139 euro. La riconoscenza del Milan verso i propri tifosi..." il messaggio pubblicato su Instagram.
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