Bigon sul derby: "Abbiamo visto il Milan di Conceicao, ma con un Walker in più"

vedi letture

"Un derby di Milano interessante, una partita che si è sviluppata in varie fasi. Ieri è stato il solito Milan di Conceicao, ma con un Walker in più. Walker ha fatto un po' la differenza, ha tenuto in ordine la fase difensiva, ora irrobustita col terzino inglese. Il centrocampo è più portato al gioco e al contropiede e poco al filtro difensivo. Ma gli attori quelli sono: Bennacer, Rejnders e Musah, tutti giocatori che sviluppano meglio le loro caratteristiche dal centrocampo in su. Se dovranno operare sul mercato, cercheranno di tamponare in quel senso. Nel secondo tempo, invece, abbiamo visto tutto un altro Milan: Conceicao giustamente ha cambiato le carte in tavola, si è messo a 5 dietro e per l'Inter è diventato più difficile. La squadra di Inzaghi ha comunque creato tanto, con tre pali. Il pareggio è un risultato meritatissimo e alla fine giusto.

Milan da rinforzare? Ormai sarà rinforzata l'anno prossimo, oggi il mercato si chiude. Come si è visto anche ieri, il Milan è una squadra molto valida tecnicamente, più portata al gioco di contropiede”. Così Alberto Bigon, capitano del Milan della prima stella e allenatore del secondo scudetto del Napoli, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul derby di Milano di ieri sera.