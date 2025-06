Bijol: "Mi vuole il Milan? Mi sento pronto per quello step successivo in carriera"

Attualmente impegnato con la sua Slovenia, il difensore dell'Udinese Jaka Bijol è stato intervistato dai colleghi di gianlucadimarzio.com. Tanti i temi trattati, fra i quali anche quello relativo al suo futuro, che sembrerebbe lontano da Udine dopo diversi anni. Tra le tante squadre interessate allo sloveno anche il Milan, soluzione che il centrale friulano apprezzerebbe e non poco per il proseguo della sua carriera. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi vuole il Milan? Parliamo di una squadra veramente grande. Però adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante. Ma è anche vero che mi sento pronto per questo step successivo, vediamo se già da questa estate. Nel calcio non si sa mai. Sono grato all’Udinese che mi ha dato veramente tanto e a Udine sono felice. Però mi piacerebbe fare il salto. Se ho una preferenza? No, non ce l’ho. Chissà magari a fine estate sarò ancora un giocatore dell’Udinese. Vediamo quello che succederà, nel calcio non c’è niente di scontato“.