Bisio: "Deluso solo dalla sfortuna, anni fa avremmo perso queste partite"

Claudio Bisio, noto tifoso rossonero, è intervenuto a Sky Sport per commentare la gara del Milan e il momento dei rossoneri: "Sono deluso dalla fortuna, quattro pali, un gol annullato per mezza scarpa. Anni fa queste partite le perdevamo, va bene così. Non firmerei per il quarto posto ma per il rinnovo di Pioli sì. Mi preoccupa l'Inter che adesso si riposa il mercoledì. Adesso si butteranno sul campionato, mi preoccupano. E' l'anno dell'Inter".