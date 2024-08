Bisoli ammette dopo l'eliminazione con il Napoli: "Sono felice di essere uscito"

L'allenatore del Modena, Pierpaolo Bisoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset al termine della sfida persa solamente ai calci di rigore contro il Napoli di Conte, nel primo turno di Coppa Italia (4 a 3 il finale dopo i rigori). Ecco le sue parole: "Era normale che dovevamo chiudere gli spazi e puntare su quello, abbiamo giocato contro una corazzata che due anni fa ha stravinto lo Scudetto".

Bisoli è sincero nell'analizzare il risultato finale: "Sono soddisfatto e felice per quello che hanno fatti i ragazzi, che hanno anche sfiorato due gol. E sarò sincero, ma sono anche soddisfatto di essere uscito, non sono ipocrita: noi dobbiamo pensare al campionato e con questo spirito possiamo ottenere ottimi risultati".

Il tecnico continua poi spiegando la sua visione: "Io sono pesante come allenatore, se entro in empatia con i calciatori otteniamo i risultati. Due anni fa ho sfiorato la Serie A con una squadra che tutti davano come retrocessa. Il lavoro è importante, se riusciamo a farlo possiamo toglierci soddisfazioni per tifosi e società. Puntiamo a quei posti li in campionato, l'ottavo posto per giocarci qualcosa di bello. Non vendo fumo e non dico di vincere il campionato, ma vogliamo lottare per i playoff. II Napoli stasera era un po' imballato per il tanto lavoro, ma con Conte sono sicuro che diventerà protagonista del campionato"