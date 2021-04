Bloomberg - Inchiesta sulle sponsorizzazioni dell'Inter: i ricavi provenienti dalla Cina spaventano gli investitori

Bloomberg, nota agenzia di stampa internazionale, ha pubblicato un'inchiesta sull'Inter che, come noto, è partner del Milan nel progetto del nuovo stadio a Milano. Bloomberg ha posto il suo accento sul valore del club nerazzurro in merito alle sponsorizzazioni: dal 2017 al 2019 l'Inter ha incassato più di 260 milioni di euro da contratti di sponsorizzazioni in Cina vicini a Suning. Questo ingresso di denaro, non potendo essere una fonte sicura e sostenibile nel tempo, frena i possibili investitori interessati all'ingresso o all'acquisto della società, in quanto rende complicato stabilire un effettivo e concreto valore al club. La società BC Partners si è già sfilata da un possibile accordo, esprimendo dubbi sulla stabilità di lungo periodo nei pagamenti cinesi. Dei potenziali acquirenti si sono allontanati dopo aver valutato la porzione di ricavi proveniente dalla Cina, un compratore ha affermato che il suo gruppo ha stimato un debito totale del club di circa 500 milioni di euro.