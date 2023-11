Boateng: "Leao è bravo, ma Balotelli alla sua età era un fenomeno"

Questo l'interessante commento di Kevin Prince Boateng direttamente da una live su TV Play insieme a Mario Balotelli, Emiliano Viviano e altri ospiti. Argomento della discussione il paragone tra Rafa Leao e Balotelli, queste le sue parole: "Tutto il rispetto per Leao, che a me piace tantissimo ed è forte, ma secondo me Mario alla sua età era un fenomeno, quello che ha detto Ibra non è giusto, Balotelli era tra i primi 5 top attaccanti in Europa".