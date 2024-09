Boban contro le scelte di Fonseca: "Reijnders e Loftus-Cheek sono due numeri 8, non può pensare di fare con loro due il 4-3-3"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Liverpool, l'ex dirigente rossonero, oggi opinionista sportivo, Zvonimir Boban, è intervenuto negli studi di Sky Sport in maniera molto critica nei confronti delle scelte di formazione di Paulo Fonseca, non tanto per gli interpreti in sé ma per i ruoli che questi ricoprono in mezzo al campo. Queste le sue dichiarazioni:

"Mister, lei ha fatto una lettura onesta ed è l’unica via per migliorare. Lei ha giocato a quattro in difesa a Roma ed era un orologio quasi perfetto. Qua invece sta facendo tanta più fatica, come mai? Rijnders non è un sei ma un otto. Loftus-Cheek non è un dieci ma un otto: non può pensare di fare con loro due il 4-3-3. Sta pensando di fare dei cambiamenti o vuole continuare così?",