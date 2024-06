Boban cuore rossonero: "Amo il Milan, insieme abbiamo vissuto tante vittorie e tanti anni"

Zvonimir Boban, ex storico calciatore rossonero, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi in particolare sulla sua storia d'amore con il Milan, club in cui ha giocato dal 1992 al 2001. Queste le sue interessanti dichiarazioni sul mondo rossonero:

"Quando sono arrivato mi sono reso conto della grandezza e della bellezza. A parte che avevo già seguito il Milan degli olandesi, il Milan di Sacchi, una rivoluzione assoluta, completa e unica, la più grande nella storia del calcio. E quindi avevo voglia di venire. Dopo di che piano piano ti innamori e io sono uno a cui piace essere legato ai valori, ai colori e alle persone. Poi magari se dopo un anno fossi andato via non sarei diventato il milanista che mi sento ora, non nato ma diventato, amo il Milan tantissimo. Abbiamo vissuto insieme tante vittorie e tanti anni, è una società veramente bellissima, con uno stile diverso da tutte".