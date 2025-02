Boban: "Dall'inizio della stagione non credo che il Milan abbia giocato due volte di fila con la stessa squadra"

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel post partita di Champions League, l'ex calciatore e dirigente sportivo, oggi opinionista, Zvonimir Boban, ha detto la sua sul Milan dopo l'incredibile disfatta di Rotterdam della formazione di Sergio Conceiçao:

"Il Milan deve trovare una squadra tipo. Ogni milanista, io sento tanta gente, tanti tifosi, che parlano e credono che questa squadra sia stata ideata male, costruita male, che non potesse fare risultati. Bene. Adesso si sta riprendendo un po' la cosa con gli acquisti e si stanno tappando le cose giustamente, ed abbiamo anche fatto i complimenti per gli acquisti. Ma dall'inizio della stagione non credo che il Milan abbia giocato due volte di fila con la stessa squadra. Con tanta nuova gente.

Cioè se tu hai 15, 20 giocatori che da anni funzionano bene, si capiscono, si conoscono. È vero, giochi con loro in allenamento, non è che li metti lì e funzionano. Non è che ad Empoli tu metti lì Musah di là, quell'altro di là, è ovvio che nel primo tempo non hanno funzionato. Nel secondo tempo poi con tanta qualità il Milan ha giustamente vinto. Bisogna scegliere una squadra tipo, un modulo tipo, e poi comunque con leggeri cambi ogni tanto rispetto all'avversario, ovvio".