Zvonimir Boban ha parlato in conferenza stampa della mancata partecipazione del Milan in Europa League: "Dispiace tanto non poter partecipare all'Europa. Il Milan deve partecipare alle massime espressioni continentali e mondiali. Andiamo avanti per la nostra strada, Marco avrà qualche giorno in più per lavorare con la squadra durante la settimana".