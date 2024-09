Boban e la nuova Champions: "Format molto interessante che permette di fare business"

<strong>Oggi opinionista 'Sky', l'ex Head of Football della UEFA Zvonimir Boban ha spiegato la genesi del nuovo format della Champions League:</strong> "Già nel 2016 s'è iniziato a discutere di un nuovo format, poi l'insidia della SuperLega ha dato un'accelerata e s'è deciso di farla partire dal 2024 dopo diverse richieste da parte dei club. Inizialmente si era pensato a giocare dieci partite, ma poi s'è capito che era impossibile perché se hai quattro fasce non puoi che giocare otto partite o quattro, altrimenti ci sarebbe stata disparità di trattamento.

A me piace tantissimo questo formato: non è pensato per il calendario internazionale, ma per permettere alle grandi squadre di fare business. Però, in questa logica, secondo me è venuto fuori un format molto interessante".