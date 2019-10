Boban: "Ho sempre detto la verità, anche ai miei allenatori che magari non volevano sentirla"

Zvonimir Boban, al Festival dello Sport ha parlato del giudizio dei giornalisti: "Bisognerebbe sempre partire dai valori. Un giornalista attraverso la verità migliora la società in cui vive, senza mai offendere le persone. Io non ho mai offeso nessuno, ho sempre detto la verità anche ai miei allenatori che magari non volevano sentirla. Non si può essere liberi del tutto, per questo occorre lottare ogni giorno per trovarla. Lo sport insegna a rispettare e unirsi agli altri, a sognare e correre dietro ai propri obiettivi."