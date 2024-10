Boban: "Leao quest'anno deve svegliarsi, è tempo di avere più continuità e coraggio"

vedi letture

Nel pre partita di Bayer Leverkusen-Milan di Champions League Zvonimir Boban, in diretta su Sky Sport, ha detto la sua sul sistema di gioco di Fonseca e su Rafa Leao, un po' in difficoltà in questo avvio di stagione:

"Morata, Abraham, Pulisic e Leao volti della rinascita? Leao non c’entra nulla, merita tutte le critiche. È tempo di avere più continuità e coraggio. Gli altri anni l’ho sempre difeso, per un linguaggio del corpo sbagliato riceveva troppe critiche nonostante i numeri e le giocate di alto livello. Quest’anno deve svegliarsi. Fonseca ha avuto coraggio di mettere tre punte e mezza: a parte Leao gli altri tre corrono per sopperire alla mancanza del centrocampista. Alla lunga si pagherà, ma intanto si è sistemato. Con quattro punte, alla lunga, non credo che otterrai i risultati".