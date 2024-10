Boban: "Ogni tanto Leao cammina sulle punte e sembra che sia scazzato, ma non è così. Come potenzialità è un fenomeno assoluto"

Nel pre partita di Bayer Leverkusen-Milan, seconda giornata della fase a campionato della nuova Champions League, Zvonimir Boban è tornato su Leao ed il suo atteggiamento: queste le sue dichiarazioni.

"Deve essere presente. Ogni tanto cammina sulle punte e sembra che sia scazzato, ma non è così. È un bravo ragazzo, ma sembra che mentre tutti siano dentro lui sia fuori. Non ce l’ha nella natura, va allenato. Ma come potenzialità è un fenomeno assoluto".