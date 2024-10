Boban: "Per un'ora il Milan ha solo difeso, è stato dominato. Poi per mezz'ora ha dominato lui"

vedi letture

Dopo un primo tempo in apnea il Milan esce fuori nella ripresa, dopo il gol di Boniface. I rossoneri attaccano molto ma il Leverkusen, anche grazie all'arbitro, esce dalla BayArena con i tre punti. Zvone Boban però non è troppo positivo rispetto la prova della squadra di Fonseca. Queste le sue dichiarazoni a Sky Sport:

"Per un’ora il Milan ha solo difeso, ha giocato pochissimo. Dopo il gol subito hanno fatto una buona partita, si sono liberati, hanno preso coraggio e hanno creato difficoltà ad un Bayer che era stanco. Non è così rosea, per un’ora il Milan è stato dominato, poi per mezz’ora ha dominato il Milan. Una partita strana, non penso che sia giusto definirla fenomenale, anche perché hai perso. Non è stata sfortuna, per un’ora il Milan non ha giocato a calcio".