Boban: "Siamo responsabili anche noi. Non siamo la squadra vista finora"

Zvonimir Boban, durante la conferenza di presentazione di Stefano Pioli, ha parlato del momento attuale rossonero e del valore della squadra: "Dispiace, siamo responsabili anche noi. Non bisogna abbattersi, siamo all'inizio, crediamo che possiamo fare cose importanti per il Milan. I tifosi hanno diritto di far sapere il loro pensiero. Non siamo la squadra più forte del mondo ma non siamo neanche la squadra che si è vista finora. Con Pioli siamo convinti che si possa vedere un gioco migliore e qualità migliori rispetto a quanto visto fino ad ora"