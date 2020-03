Boban via dal Milan: il club pensa alla risoluzione unilaterale

Zvonimir Boban è ormai di fatto fuori dal Milan, ma per ora il suo addio non è ufficiale in quanto non è stata ancora trovata la formula giusta del divorzio tra le parti: se da una parte il croato ritiene di aver sempre agito nel rispetto dei vincoli contrattuali, dall'altra il club punta alla risoluzione unilaterale e al licenziamento per giusta causa in quanto l'ex Fifa ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta senza autorizzazione in cui ha offerta un’immagine positiva della società di via Aldo Rossi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina.