Bocci su Milan e Inter: "Le due identità del dopo derby"

Alessandro Bocci, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato così il momento di Milan e Inter dopo il derby di sabato sera: "L’eredità di un derby arrivato troppo presto non è banale: l’Inter ha un’identità forte e non è in testa per caso. Conte ha modellato la squadra a sua immagine e somiglianza: pratica più che bella, solida in difesa (la migliore della serie A), spinta da un furore agonistico senza pari. Godin è un guerriero, Sensi la luce del centrocampo, Barella in crescita. E se l’allenatore riuscirà a calare Lukaku nei meccanismi del gioco, l’Inter può davvero lottare per lo scudetto. È invece difficile capire per cosa può lottare il Milan, che l’identità non l’ha ancora trovata. Giampaolo monta e smonta la sua creatura, passando dal 4-3-1-2 al 4-3-3, ma i risultati sono modesti. Qualcosa al derby si è visto. Però manca tanto alla meta: gioco, personalità, armonia, gli uomini giusti al posto giusto. Forse il derby avrà convinto il tecnico a pescare dalla panchina. Se alleni il Milan il tempo per sbagliare non è infinito".