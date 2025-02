BOL-MIL (1-1): a sorpresa Conceiçao si gioca la carta Jovic

A sorpresa Sergio Conceiçao si gioca la carta Luka Jovic. Al minuto 76' di Bologna-Milan esce Santi Gimenez ed entra il serbo, di ritorno dopo qualche partita out per dei problemi non meglio specificati.