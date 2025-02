BOL-MIL (2-1): Ndoye. Rossoneri sorpresi da una rimessa laterale

Follia di Alex Jimenez, scollegato dalla partita su una rimessa laterale in attacco per il Bologna. I rossoblu ne approfittano e mettono in mezzo per Ndoye, che da due passi insacca. Livello di attenzione e concentrazione sotto zero, padroni di casa in vantaggio.