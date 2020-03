Bollettino Coronavirus in Italia - 12.839 malati, 1.258 guariti, 1.016 morti

Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in più di ieri. I casi totali sono invece 15.113, più 2.651, mentre le vittime in un giorno sono state 188, in totale sono 1.016 morti. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

I pazienti in terapia intensiva salgono a 1.153, 125 in più rispetto a ieri. Dei 12.839 malati complessivi, 6.650 sono ricoverati con sintomi e 5.036 sono quelli in isolamento domiciliare. Le vittime in un giorno sono state 188 e il 98% ha più di 60 anni. Il 67% con almeno una patologia pregressa.