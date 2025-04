Bollettino Milan, gli infortunati verso la sfida di Pasqua con l'Atalanta

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati ed indisponibili del Milan in vista della sfida di domenica sera, il giorno di Pasqua, contro l'Atalanta. Nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti sui giocatori in dubbio.

Infortunati Milan

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Kyle Walker: frattura gomito destro.

Ruben Loftus-Cheek: intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.

Santiago Gimenez: dolorante dopo la botta presa contro la Fiorentina, ci si aspetta che recuperi.

Mike Maignan: a riposo fino a martedì per il trauma cranico rimediato in Udinese-Milan, poi sarà rivalutato.