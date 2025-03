Bologna, ancora il sindaco: "Il Milan ci ha chiesto i danni per il rinvio. I potenti del calcio italiano sono troppo viziati"

Dopo il post Instagram di ieri (clicca qui), il sindaco di Bologna Matteo Lepore, intervistato da Alanews.it, torna sul rinvio di Bologna-Milan che aveva generato polemiche a causa delle diverse storture burocratiche che hanno impedito il regolare svolgimento del match nonostante le condizioni meteo favorevoli e la presenza in città di altri eventi, sportivi e non, che sono andati in porto senza nessun problema.

Queste le parole del primo cittadino della città emiliana: "Sicuramente sono rimasto molto colpito dal fatto che non si sia compreso, da parte di una società così blasonata come il Milan, il grande momento di difficoltà che la nostra città ha vissuto con l’alluvione, visto che ci hanno chiesto anche i danni per il rinvio. Io come sindaco ho agito in coscienza e anche per quelle che sono le mie prerogative. Trovo che denunciare un sindaco con una richiesta danni perché ha fatto il suo dovere sia qualcosa che faccia pensare a quanto i grandi e i potenti del calcio italiano siano troppo viziati in questo Paese. Il fatto che io sia stato l’unico sindaco dopo quello di Firenze per l’alluvione di Firenze a fermare un campionato di calcio in Serie A a fronte di una tragedia, perché il sistema del calcio è sempre stato considerato avulso da tutto il resto fa pensare. Fa pensare che la legge non sia uguale per tutti in questo Paese”.