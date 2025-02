Sindaco di Bologna: "Una bellissima vittoria, la risposta migliore alla prepotenza"

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, si è così espresso sul suo profilo Instagram celebrando la vittoria della squadra felsinea contro il Milan e punzecchiando, neanche troppo velatamente, il club rossonero dopo le polemiche in seguito al rinvio della partita dello scorso ottobre: "Una bellissima vittoria, la risposta migliore alla prepotenza. Grazie ragazzi".

IL COMUNICATO DEL SINCACO DELLO SCORSO 24 OTTOBRE

"Abbiamo deciso - aveva comunicato il sindaco lo scorso 24 ottobre sul rinvio di Bologna-Milan - che la partita Bologna-Milan non si debba giocare. Ho voluto assumere questa decisione proprio perché in questo momento dobbiamo dedicare tutte le energie della città e dei tanti operatori delle forze dell’ordine ad occuparci di ciò che l’alluvione ha prodotto. Inoltre, lo stadio di Bologna è proprio collocato all’interno dell’area maggiormente colpita. Dunque, in via precauzionale, credo che in questo momento non possiamo pensare alla partita di calcio e a tutto ciò che l’organizzazione comporta".

COME AVEVA REAGITO IL MILAN

"Il Milan - scriveva Pietro Mazzara nell'editoriale del 29 ottobre - si sente calpestato e danneggiato per il rinvio di Bologna-Milan. La decisione del sindaco Lepore di non far disputare la partita nemmeno a porte chiuse ha creato un precedente pericoloso, ma soprattutto ha messo in discussione la regolarità del campionato. Al Milan si sentono tutti penalizzati per la decisione di rinviare tra 4 mesi la partita e soprattutto per aver perso due pedine fondamentali come Theo Hernandez e Reijnders in vista del match di questa sera col Napoli. Fonseca è amareggiato, la dirigenza altrettanto, il presidente Scaroni ha fatto capire di voler andare fino in fondo a questa storia e agire per vie legali. Al momento la situazione è al vaglio degli avvocati, ma il danno al club è grosso e il Milan fa bene a difendersi in ogni sede. Probabilmente avrebbe dovuto tirare fuori gli artigli con un po’ di anticipo, quando le cose ancora non erano state decise. Ora il danno è fatto".