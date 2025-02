Gazzetta - Sprofondo Milan: squadra fragile e presuntuosa. Addio quarto posto

vedi letture

Quella di ieri del Dall'Ara era la classifica partita da dentro o fuori, una di quelle che per nessuna ragione al mondo il Milan poteva permettersi di sbagliare. Ed invece oggi ci ritroviamo ancora una volta qui a parlare di una squadra che si è confermata essere fragile ma soprattutto presuntuosa, anche perché i gol subiti da Maignan e compagni ieri sera sono l'ennesima immagine dell'indolenza che si respira all'interno dello spogliatoio rossonero.

Una squadra che si gioca una stagione errori del genere non potrebbe permetterseli, ma invece ecco che il Milan ha stupito ancora una volta, ma in negativo ovviamente. In conseguenza a questo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'esperienza di Sergio Conceiçao alla guida del Milan è giunta al capolinea, anche se non sappiamo se a stretto giro oppure alla naturale scadenza il prossimo 30 giugno.

Una cosa però è certa: questo Milan è la più grande delusione della stagione, forse anche più della stessa Juventus, protagonista mercoledì di una clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli. La differenza sostanziale, ma fondamentale, che c'è al momento fra i rossoneri ed i bianconeri e che quest'ultimi possono ancora ambire al quarto posto, obiettivo minimo stagionale del Diavolo e che adesso dista addirittura 8 punti.

Per compiere un'impresa c'è bisogno di vincere 10 delle prossime 12 partite di campionato, ma il Milan di Fonseca prima e Conceiçao ci ha insegnato che la continuità non fa parte della sua indola, almeno per questa stagione.