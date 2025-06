Bologna, Fenucci: "Italiano, il rinnovo e il Milan: ecco com'è andata"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto a margine del "Festival della Serie A" di Parma facendo il punto della situazione in casa rossoblù. Queste le sue dichiarazioni principali: "Le emozioni continuano ogni volta che rivediamo la Coppa Italia (alle sue spalle durante l'intervista, ndr) o le immagini di quella serata storica, vissuta in un'atmosfera magica. Un po' di emozione rimane".

Su Italiano e l'interesse del Milan prima del rinnovo: "Non è successo nulla. La realtà è che, dopo la fine del campionato, ci siamo seduti per allungare il rapporto e dare un senso di progettualità al nostro percorso. Mister Italiano voleva la stessa cosa e ha sempre dichiarato che sta bene a Bologna. Per prolungare un rapporto bisogna parlare di cose concrete, oltre alla voglia di restare insieme. Ci siamo seduti e in una cena abbiamo definito. Non so se ci fossero altri interessamenti, nessuno ci ha mai contattati e tutti sono stati corretti".

Sulle premesse per la prossima stagione: "Vorremmo mantenere molti elementi dell'attuale rosa. C'è condivisione di obiettivi e piano piano cominceremo a parlare anche di giocatori. Abbiamo uno staff di dirigenti e osservatori che ha già preparato il lavoro per la prossima stagione".

Sulle sirene di mercato per i big del Bologna: "Non siamo un supermercato, l'abbiamo dimostrato già l'anno scorso. Chi non è convinto di rimanere cercheremo di convincerlo a rimanere. Noi vorremmo trattenere tutti, poi vedremo cosa succederà coi vari giocatori e con le loro richieste".

Se Ndoye è il più richiesto: "Ci sono interessamenti per tanti giocatori, ma noi ad oggi rispondiamo sempre allo stesso modo: vogliamo tenerli tutti".