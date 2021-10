Bologna, il neo acquisto Viola: "Ho aspettato l'opportunità in una squadra di un certo livello"

Nicolas Viola è stato ingaggiato dal Bologna proprio nei giorni scorsi e potrebbe essere già a disposizioni di mister Sinisa Mihajlovic per la sfida di sabato sera contro il Milan. Rimasto svincolato per qualche mese dopo la fine del contratto con il Benevento, Viola ha aspettato la squadra giusto. Nel corso della presentazione, a tale proposito, ha detto: “Nel mio percorso calcistico penso di non aver dimostrato appieno tutte le mie qualità. Ho aspettato l'opportunità in una squadra di un certo livello per poter far vedere quello che sono”.