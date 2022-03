Fonte: goal.com

Stando a quanto riportato da Goal Italia, il Collegio di Garanzia ha fissato l'udienza per il ricorso dell'Inter per il 13 aprile. In caso di rifiuto Bologna-Inter, match inizialmente in programma a gennaio e poi rinviato, si giocherà finalmente il 27 aprile.