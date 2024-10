Bologna, metà dell’incasso del match contro il Milan verrà devoluto alla raccolta fondi per le famiglie colpite dall’alluvione

"Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan".

Con questa nota la società rossoblù ha spiegato l'iniziativa messa in atto in vista della sfida contro il Milan in programma nel prossimo fine settimana. Un modo concreto per aiutare la città ed i suoi abitanti colpiti nei giorni scorsi dall'alluvione a causa delle ingenti precipitazioni.

Già nei giorni scorsi, il tecnico felsineo Vincenzo Italiano aveva parlato dell'accaduto: "Ci è dispiaciuto già al ritorno da Genova sentire quello che stava succedendo e non dare una gioia alla gente di Bologna. Siamo arrivati anche noi in condizioni non belle, col centro sportivo allagato che ci ha fatto spostare anche l'allenamento. Dispiace per quelle persone che hanno perso tanto, domani cercheremo di dare qualcosa in termini di sudore in più per questa gente, perché sarà lì a fare il tifo per noi e andremo più forti anche per loro".