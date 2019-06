Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, vorrebbe Cristian Zapata, con cui ha già lavorato ai tempi del Milan. Il difensore colombiano sbarcherebbe in rossoblù a parametro zero visto che il suo contratto con i rossoneri scade il prossimo 30 giugno.