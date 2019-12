Bologna-Milan 1-2 al primo tempo: Theo gioia e autogol

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Peccato per l’autogol di Theo Hernandez, autore comunque della rete del momentaneo 2-0 e di un’ottima prestazione. Nel complesso, i rossoneri giocano una buona gara, trovando il vantaggio al minuto 15 grazie a Piatek, che si procura e trasforma con freddezza un calcio di rigore. La squadra di Pioli si muove bene sul rettangolo, concedendo pochissimo all’avversario. Solo la fortuna ha permesso ai ragazzi di Sinisa Mihajlovic di tornare in partita. Si preannuncia una ripresa combattuta.