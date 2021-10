Bologna-Milan è anche Mihajlovic vs Pioli: il bilancio fra i due tecnici premia il rossonero

Sabato sera Stefano Pioli si troverà di fronte per la 13esima volta in carriera Sinisa Mihajlovic. Al dall’Ara infatti andrà in scena Bologna-Milan, sfida dal fascino particolare dato che il tecnico serbo ha allenato i rossoneri nella stagione 2015/2016. Nelle precedenti 12 sfide fra Pioli e Mihajlovic il tecnico emiliano l’ha spuntata per 7 volte. In 3 occasioni è uscito vincitore Mihajlovic, mentre i restanti 2 match sono terminati in pareggio.