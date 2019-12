Bologna-Milan, il ricordo social della vittoria in 9 contro 11

È stata l'unica vittoria nella storia rossonera in 9 contro 11 quella del Milan sul Bologna nel Febbraio del 2017. Un successo rocambolesco maturato dopo una partita combattuta e macchiata da due espulsioni, quella di Paletta nel primo tempo e quella di Kucka allo scadere del secondo. Tre punti guadgnati all'89' minuto grazie ad una zampata di Pasalic su invenzione di Deulofeu. Pochi minuti fa, in particolare, in occasione di Bologna-Milan di questa sera, i canali social rossoneri hanno voluto ricordare proprio questo successo con alcuni Highlights del match, abbinati dalla didascalia: "Ve lo ricordate? Vi diamo un indizio: stavamo giocando in 9".

#BolognaMilan: 8/02/2017



Remember this one ❓ Here's a hint: we were two men down 😉



Ve la ricordate ❓ Vi diamo un indizio: stavamo giocando in 9 😉#SempreMilan pic.twitter.com/rzWu0OCuG7 — AC Milan (@acmilan) December 8, 2019