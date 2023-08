Bologna-Milan, tutte le statistiche prepartita

Una nuova stagione ha inizio, e per il Milan è una stagione che ha tanti punti fermi, ma che porta moltissime novità.

Dal ritiro di Zlatan Ibrahimovic, al divorzio tra la dirigenza e Maldini-Massara, alla cocente cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il clima a giugno era davvero pesante, ma va dato atto a Furlani di aver reagito in maniera veemente e di avere aggredito il mercato in modo da investire quanto era entrato nelle casse rossonere.

Tanti gli acquisti: Sportiello per sostituire il partente Tatarusanu, Luka Romero dalla Lazio come prospettiva di trequartista, Pulisic e Loftus-Cheek dal Chelsea, Reijnders dall'AZ Alkmaar e Musah dal Valencia per rivoluzionare un centrocampo che ha visto partire Brahim Diaz, oltre a Tonali, e Messias al Genoa, nonché un mai convincente Charles De Ketelaere verso l'Atalanta in prestito. In attacco, per dare una mano a Olivier Giroud, rimasto solo dopo l'addio di Ibrahimovic, la dirigenza ha portato a Milano Noah Okafor dal Salisburgo, e Samu Chukwueze dal Villarreal. Ancora qualcosa dal mercato potrà arrivare, vista l'imminente probabile uscita di Ballo-Touré, e dato l'interesse del Fenerbahce per Krunic, magari i giochi non sono finiti nemmeno in regia.

Si comincia il 21 agosto, di lunedì sera: il Milan sarà l'ultima a scendere in campo. Sarà la centesima partita ufficiale disputata nel mese di agosto nella storia rossonera: finora 66 vittorie, 20 pareggi e 13 sconfitte.

Il 21 agosto il Milan ha giocato 8 volte finora, vincendo in 4 occasioni, pareggiando 3 volte e perdendo solo in un caso.

L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando il Milan fece visita all'Atalanta per la seconda giornata: finì 1-1, con reti di Miranchuk e Bennacer. In ben tre occasioni il Milan giocò la finale di Supercoppa Italiana il 21 agosto: due vittorie contro Torino e Lazio e una sconfitta contro il Parma. Contro il Torino invece l'ultima vittoria in Serie A il 21 agosto: 3-2 in casa, con tripletta di Bacca e rigore decisivo parato da Donnarumma a Belotti nei minuti di recupero.

L'avversario con cui il Milan inaugurerà la stagione è il Bologna di Thiago Motta.

Sarà la sfida n.187 tra Milan e Bologna, la n.93 in casa dei felsinei. Il bilancio dice 33 vittorie rossonere, 35 vittorie rossoblu e 24 pareggi.

L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione: il Milan andò a Bologna nella partita che capitava a cavallo tra le due sfide di Champions contro il Napoli, e Pioli decise di fare un turnover molto spinto, confidando nell'impegno di chi giocava poco. L'impatto iniziale fu devastante, visto che Sansone trovò il gol dopo 30 secondi e il Milan, con tutte le riserve in campo, era chiamato almeno a reagire. Al 40' Pobega trovava il pareggio con un bel tiro da fuori, e nel secondo tempo il Milan rischiò di vincere ma il risultato non si smosse dal pareggio. Nella stagione precedente il Milan vinse 4-2 una partita che il Bologna finì in 9, ma che fatica! Leao e Calabria portarono in vantaggio il Milan, poi un'autorete sfortunata di Ibrahimovic e il pareggio di Barrow ad inizio secondo tempo, mentre il Bologna era in 10, per l'espulsione di Soumaoro. Al 58' poi anche Soriano fu mandato sotto la doccia, e da lì il forcing rossonero che trovò efficacia solo a 6 minuti dalla fine con Bennacer. Poi, al 90' Ibrahimovic sigillò il 4-2 finale.

L'ultima occasione in cui il Milan non è riuscito a guadagnare punti a Bologna risale al 10/03/2002: in quell'occasione finì 2-0 per i rossoblu.

In una sola occasione nella sua storia il Milan riuscì a realizzare un gol essendo in doppia inferiorità numerica: 8 febbraio 2017, Bologna vs Milan 0-1, rete di Pasalic all’89’ (rossoneri in 9 per le espulsioni comminate a Paletta e Kucka). Solo in un'altra occasione il Milan riuscì a vincere una partita in 9 contro 11: era il 31/12/1966 (Serie A, Roma vs Milan 0-1), ma la rete decisiva di Rivera fu siglata quando il Milan era in 10.

Nella storia delle partite tra Bologna e Milan al Dall'Ara è capitato solo due volte che la squadra in vantaggio a fine primo tempo poi si ritrovasse a perdere la partita: il 02/05/1971 il Bologna riuscì a ribaltare uno 0-2 firmato Silvano Villa e a vincere per 3-2, mentre il 24/01/1999 i ragazzi di Zaccheroni che poi vinsero lo scudetto riuscirono a ribaltare l'1-2 del primo tempo (doppietta di Signori e gol del momentaneo pareggio di Guglielminpietro) grazie all'autorete di Magoni e al gol al 90' di Bruno N'Gotty. Curiosamente, in

entrambe le situazioni, il gol del 2-2 fu un'autorete.

La sconfitta più ampia del Milan a Bologna risale al 28/06/1928 (5-0), mentre la vittoria più ampia, con 3 gol

di scarto, ha ben 5 precedenti: in due occasioni fu 3-0 (1960 e 2010) e nelle altre tre fu 4-1 (1975, 1989 e 2009).

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 15 i giocatori rossoneri ad avere un Bologna vs Milan come partita di esordio in rossonero; tra questi, citiamo il giovanissimo Aliyu (24/01/1999, a meno di 17 anni di età), Patrick Vieira (28/11/1995), Nigel De Jong (01/09/2012).

Chiusero la loro esperienza in rossonero con un Bologna vs Milan 21 giocatori, tra cui Giuseppe Santagostino (25/10/1931), Roberto Mussi, Davide Pinato e Graziano Mannari (tutti e tre il 25/06/1989), Dario Smoje (19/04/1998), Kevin-Prince Boateng (07/05/2016). Anche per Matteo Gabbia, volato al Villarreal in prestito, quella del 15/04/2023 fu l'ultima in rossonero, ma potrebbe non esserlo in assoluto.

Segnarono il loro primo gol rossonero a Bologna 10 giocatori, tra cui ricordiamo Carlo Galli e Per Bredesen (entrambi il 23/09/1956), Gennaro Gattuso (12/02/2000), David Beckham (25/01/2009), Giampaolo Pazzini (01/09/2012), Ignazio Abate (25/09/2013).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero a Bologna 5 giocatori: Vicente Arnoni (17/04/1938), Remo Cossio (06/11/1938), Graziano Mannari (25/06/1989), Bruno N'Gotty (24/01/1999, primo e ultimo suo gol), e Tommaso Pobega (15/04/2023). Pobega però è ancora in rosa, quindi potrebbe muovere questa statistica segnando una rete.

Giampaolo Pazzini ha lasciato il segno nella sua prima trasferta con la maglia rossonera, siglando 3 reti a Bologna (01/09/2012): questa è l'unica tripletta realizzata in trasferta a Bologna da un rossonero e ad oggi l'ultima tripletta segnata da un giocatore italiano (dopo di lui, le triplette degli stranieri Carlos Bacca, André Silva ed Ante Rebic).

In 9 occasioni sono state realizzate doppiette a Bologna da giocatori del Milan: l'ultima, risalente al 2009, è firmata Ricardo Kakà (25/01/2009, Bologna vs Milan 1-4).

Arbitrerà Luca Pairetto di Nichelino, sarà la nona volta alla direzione del Milan. Nessuna sconfitta con lui alla guida: 6 vittorie e 2 pareggi, anche se nell'ultimo precedente, Milan-Cremonese 1-1 della scorsa stagione, Messias evitò la sconfitta al 93' al termine di una partita brutta e sfortunata. Lontano da San Siro sarà il quarto precedente: finora 3 vittorie contro Chievo, Sassuolo e Crotone. Prima volta con Pairetto alla direzione e Bologna avversario.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)