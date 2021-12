Bologna, Sansone tuona: "Non esiste più la libertà di scelta"

In una storia comparsa sul suo profilo Instagram, Nicola Sansone, esterno offensivo del Bologna, ha commentato il nuovo decreto che costringerà tutti gli atleti a vaccinarsi se vogliono continuare a praticare sport. Si ipotizza che il classe 1991 sia uno dei 3 calciatori del Bologna che ancora non si sono vaccinati, e che dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla prima dose per continuare a giocare. Sansone ha scritto: “Viviamo in un mondo di merda dove i diritti umani non contano un cazzo!!! Non esiste più la libertà di scelta!!!”.