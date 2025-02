Bologna, sia Calabria e Pobega attesi dal primo minuto questa sera contro il Milan

Il Bologna questa sera sfida il Milan nel recupero della nona giornata di campionato che si doveva disputare nel mese di ottobre. Tra le fila della squadra di Vincenzo Italiano, ci sono ben due ex rossoneri. Uno è Tommaso Pobega, arrivato in estate in prestito, l'altro è l'ex capitano Davide Calabria, approdato in Emilia nel corso dell'ultima sessione di calciomercato: entrambi sono attesi in campo dal primo minuto domani. Come prima punta fiducia a Castro. Recuperato in extremis Odgaard per la panchina.

Questa la probabile formazione del Bologna:

BOLOGNA 4-2-3-1

Skorupski

Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis

Freuler, Ferguson

Orsolini, Pobega, Ndoye

Castro

All. Italiano

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Miranda, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard.