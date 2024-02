Bologna, Zirkzee: "Futuro? Non ci penso proprio. Per me esiste solo la partita con il Verona"

Intervistato dal Corriere della Sera, Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che piace tanto al Milan in vista della prossima stagione, ha preferito non parlare del suo futuro, in quanto il suo unico pensiero al momento è la prossima partita dei rossoblu contro il Verona: "Futuro? No, no, non ci penso proprio. Per me esiste solo la partita con il Verona. Se potrei restare al Bologna in caso di qualificazione in Champions? Penso solo al Verona".

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con la maglia del Bologna:

PRESENZE IN SERIE A: 24

PRESENZE IN COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 27

MINUTI IN CAMPO: 2183'

GOL: 10 (nove in campionato e uno in Coppa Italia)

AMMONIZIONI: 5