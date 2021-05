Bonaccini: "Credo e spero che per settembre gli spettatori possano tornare negli stadi"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha parlato della possibilità del ritorno negli stadi dei tifosi. Queste le sue parole: "Credo e spero che per settembre con le precauzioni del caso, almeno in minima percentuale, gli spettatori possano tornare. Mille persone in stadi dove ce ne sono decine di migliaia non credo sia così complicato da garantire, lo abbiam visto l'altra sera"