Bonan: "Evidentemente su Mandzukic c'è stato un errore di valutazione"

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso le sue perplessità sull'operazione che ha portato Mario Mandzukic in rossonero: "Mandzukic non pervenuto, perché poi la cosa che fa un po’ pensare è che non sia per questioni tecniche ma fisiche, come se fosse sulla via dell’usura pesante. È stato commesso un errore di valutazione. Ad una certa età siamo padroni di noi stessi, anche io pretendo di andare a correre tutti i giorni...".